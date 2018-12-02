شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يساهم في تجميل وتطوير مدرسة "أحمد زويل" بالسويس والان مع التفاصيل

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، برفع كفاءة وتطوير وتجميل مدرسة أحمد زويل الابتدائية بحي الأربعين، وذلك بحضور محافظ الإقليم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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