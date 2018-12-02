شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة تبدأ الثلاثاء تؤثر على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، أن الحالة المطرية الأخيرة انتهت يوم أمس.

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن الحالة المطرية الجديدة قد تبدأ يوم الثلاثاء، وتستمر لبضعة أيام، وستؤثر على عدة مناطق وفقاً للخريطة المرفقة – والله أعلم – “.

وتابع المسند أن درجة الحرارة تنخفض تدريجياً، ولا يلوح في الأفق خلال هذا الأسبوع أي موجة باردة قارسة.

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