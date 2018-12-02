شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إغلاق طريق عقبة ضلع أمام المركبات لمدة 10 أيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور البدء في إغلاق طريق عقبة ضلع أمام المركبات اعتبارًا من فجر اليوم (الأحد) ولمدة عشرة أيام.

وأوضحت “إدارة المرور” أن الإغلاق يأتي بهدف صيانة بعض المواقع التي تشكل خطورة على المركبات.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وافق قبل أيام على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بالإمارة، بشأن الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع، وما رأته اللجنة بضرورة الحاجة إلى إغلاق جزئي للعقبة بهدف صيانة الجزء المتضرر نتيجة الانهيار.