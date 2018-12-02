شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار عشوائياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجَّه النائب العام بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في الهواء بشكل عشوائي داخل أحد الأحياء.
وكانت النيابة العامة قد حذَّرت من استعمال السلاح، أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله؛ مؤكدة أن ذلك يصنف جريمة، ویعاقَبُ مرتكبها بالسجن مدة تصل لسنة؛ وفق نظام الأسلحة والذخائر.
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