قادة عرب وعلماء يهنئون الإمارات بيومها الوطني الـ47

بعث قادة السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن واليمن وموريتانيا وشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين ومفتي مصر، اليوم السبت، برقيات تهاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمنوها أطيب تهانيهم بمناسبة الذكرى الـ47 لليوم الوطني لدولة الإمارات الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.



وأعرب قادة العالم العربي في تهانيهم عن أطيب تمنياتهم لللإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازهار تحت قيادتها الحكيمة، مشيدين بإنجازاتها الحضارية ونهضتها التنموية، مشيرين إلى أنها محل اعتزاز الجميع.

كما أشاد علماء الدين بدور الإمارات الإيجابي تجاه أشقائها في المنطقة، وفي دعم الشعوب العربية والإسلامية، وما تقوم به من دور ملحوظ في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه.



ورصدت "العين الإخبارية" أبرز تهاني وأمنيات قادة العالم العربي وعلمائه للإمارات بالتقدم والازدهار وإشادتهم بإنجازاتها الحضارية.







خادم الحرمين الشريفين: نتمنى للإمارات الشقيق اطراد التقدم والازدهار

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، في برقية أرسلها لرئيس الإمارات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



وبدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.







عاهل البحرين: أطيب التمنيات لشعب الإمارات في ظل قيادته الحكيمة

بدوره أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، في برقية أرسلها للشيخ خليفة بن زايد، عن تمنيه للشعب الإماراتي المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وأشاد بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.



كما أعرب الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني في برقيته للشيخ خليفة عن أطيب تمنياته للإمارات بالمزيد من التقدم والرفعة والرقي في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.



كما بعث رئيس الوزراء البحرين برقيتي تهنئة مماثلتين الى كل من اخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمنهما أطيب تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة، متمنيا لهما موفور الصحة والسعادة، وللشعب الإماراتي دوام التقدم والازدهار.



وبعث رئيس الوزراء برقيات تهنئة مماثلة إلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، مهنئا بهذه المناسبة الوطنية.



كما بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة، مؤكدا على متانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من التطور والرقي.



كذلك بعث برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيهما عن خالص تهانيه لهما بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة.



كما بعث برقيات تهنئة مماثلة إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهـود، مهنئا فيـها بهذه المناسبة الوطنية.



أمير الكويت: الإنجازات الحضارية في الإمارات محل اعتزاز الجميع



بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أشاد فيها بما حققته الإمارات من إنجازات حضارية بارزة، ومن نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات والتي هي محل اعتزاز الجميع.



وبعث ولي العهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ببرقيتي تهنئة مماثلتين.



سلطان عمان: ندعو الله أن يحقق ما يصبو إليه الشعب الإماراتي



بعث السلطان قابوس بن سعيد برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، دعا الله تعالى فيها أن يحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.







عاهل الأردن: المملكة قيادة وحكومة وشعبا تهنئ الإمارات

في برقية تهنئة لرئيس الإمارات، أعرب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



رئيس اليمن: المواقف الأخوية النبيلة للإمارات ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء شعبنا



أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في برقيته للشيخ خليفة، بمواقف الإمارات الداعمة والمساندة لليمن في مختلف الظروف والتي تجسد أواصر الأخوة والهدف الواحد والمصير المشترك، وتقديمها للتضحيات والدماء الزكية لمواجهة المشروع الفارسي في اليمن والمنطقة عبر أدواته الانقلابية المتمثلة بمليشيا الحوثي الإيرانية.



وثمن الرئيس اليمني الجهود الكبيرة والمشاركة الفاعلة للإمارات في إطار دول التحالف العربي لدعم الشرعيه في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسهاماتها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين.. مؤكدا أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن، والمجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها في أعماق التاريخ.



وأعرب عن تمنياته وللشعب الإماراتي الشقيق اطراد التطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.



كما بعث هادي برقيتي تهنئة مماثلة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.





الرئيس الموريتاني: حريصون على دعم التعاون مع الإمارات الشقيقة

وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني الـ47.

وأبدى ولد عبدالعزيز في رسالته، التي نشرتها الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء، الحرص على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان موفور الصحة والخير، وللشعب الإماراتي مزيدا من الرخاء والتقدّم.

كما أرسل الرئيس الموريتاني برقيتي تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.





الأزهر: نُقدّر مواقف الإمارات في دعم مصر والشعوب العربية والإسلامية



هنأ فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، دولة الإمارات العربية المتحدة: قيادةً وحكومةً وشعبا؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ47.



وتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بالتهنئة، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، والشعب الإماراتي، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنمو والرخاء.



وأعرب الأزهر الشريف، في بيان أصدره، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعم مصر والشعوبِ العربية والإسلامية، مشيدا بمسيرتها ونهجها الذي أرساه قائدها ومؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله- واستكملها أبناؤه الأبرار من بعده، في ترسيخ قيم وقواعد الاعتدال والتعايش والانفتاح على العالم وثقافاته وحضاراته، سائلا المَولى -عز وجل- أن يرحم ذلك الشيخ الحكيم، الذي لم يعش من أجل شعبه فقط، بل عبرت مآثره الطيبة الحدود؛ حتى وصلت للعديد من الدول والأوطان.



مفتي مصر: الإمارات تقوم بدور ملحوظ في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه



أشاد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، في تهنئته، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس على المستويات كافة، مشيدا بدورها الإيجابي تجاه أشقائها في المنطقة، وما تقوم به من دور ملحوظ في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه.



وتمنى مفتي مصر مزيدا من التقدم والرخاء لدولة الإمارات العربية، داعيا الله تعالى أن تنعم الإمارات دائما بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.