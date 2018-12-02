الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي يزور البلاد الأحد

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، السبت، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سيقوم بزيارة رسمية للجزائر الأحد والإثنين.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه "في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يؤدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زيارة رسمية للجزائر يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة".

وأضاف البيان أن "الزيارة ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وكان مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري أكد في تصريحات صحفية أن زيارة الأمير محمد سلمان أخوية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

