وسائل إعلام فرنسية: إغلاق 19 محطة مترو في باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المحتجون أضرموا النيران قرب قوس النصر في باريس - رويترز
قالت وسائل إعلام فرنسية، مساء السبت، إنه تم إغلاق 19 محطة مترو في باريس نتيجة الاحتجاجات، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى قرب قوس النصر في باريس.
وأشار شاهد إلى أن متظاهرين أضرموا النيران في مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط العاصمة باريس.
من ناحية أخرى، قالت متحدثتان إن محلات جاليري لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها في وسط باريس، مع تصاعد حدة العنف في العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاهد إن رجال الإطفاء يكافحون حريقا في مبنى قريب من الشانزليزيه، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أن نحو 75 ألف شخص يشاركون في تظاهرات "السترات الصفراء" في مختلف أنحاء فرنسا السبت.
وهذا العدد أقل بكثير من عدد المشاركين في أول يوم تظاهر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما شارك نحو 282 ألف شخص، وكان أدنى عدد للمتظاهرين هو 106 آلاف السبت الماضي.
وأعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، إصابة 65 شخصا بينهم 11 من قوات الأمن في احتجاجات باريس.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري، وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس.
وقالت المتحدثة باسم شرطة باريس إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على 129 شخصا.
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