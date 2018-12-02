التحالف: لن نسمح لمليشيا الحوثي بتهديد الأمن الإقليمي والدولي

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، إنه لن يسمح لمليشيا الحوثي بامتلاك قدرات نوعية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار العقيد ركن تركي المالكي، المتحدّث الرسمي باسم التحالف، إلى تدمير مواقع صواريخ باليستية تابعة للمليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة صعدة اليمنية.

ووفق ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية، قال عقيد صلاح الشيبة، قائد معسكر اللواء الأول حرس حدود، إن العملية التي أطلق عليها الجيش اليمني اسم "خسوف الحوثي" أتاحت إحكام السيطرة على معسكر الربعة الاستراتيجي، الذي يقع بين 3 مديريات مهمة وهي "برط" التابعة لمنطقة الجوف، و"الحشوة" و"الكتاف" بصعدة.

وكان الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وبإسناد من التحالف، فتح جبهة سادسة في صعده، إثر تنفيذ هجوم مباغت ضدّ المليشيات الحوثية.

وتمكّن الجيش اليمني والتحالف الداعم للشرعية من تحرير سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية، وسط فرار عناصر "الحوثي" ومقتل 19 والقبض على 21 آخرين منهم.