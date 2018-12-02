لم يزرها قائد سعودي منذ 46 عامًا.. لهذا ذهب بن سلمان إلى موريتانيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي محطة عربية جديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصل خلالها إلى العاصمة الموريتانية "نواكشط"، في سلسلة زيارات خارجية أعلنها سلمان الابن قبل 10 أيام، تحديد في الـ23 من الشهر الماضي.

موريتانيا، هي المحطة الخامسة بعد الإمارات والبحرين ومصر وتونس، والتي انقسمت فيها تلك الشعوب بين مؤيد ورافض للزيارة..

زيارة ولي العهد، هي الأولى منذ عام 1972، بعد زيارة الملك فيصل لموريتانيا.

ففي الإمارات كان الاستقبال لصالح ولي العهد، وكذلك البحرين، ومصر، من قبل الحكومة، في حين رفضت المعارضة التونسية والموريتانية على تلك الزيارة.

وفي الساعات الأخيرة، وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى موريتانيا، وسط حالة رفض كبير للزيارة، ووصفه "بالسفاح والقاتل" من قبل متظاهرين، وذلك احتجاجاً على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي واعتقال الدعاة داخل المملكة.

ومساء أمس أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، رفضه للزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي لنواكشوط، وذلك في بيان أصدره.

رفض موريتاني

ورأى المنتدى أن "التوجهات والممارسات التي أدخلها بن سلمان على مواقف وسياسات السعودية قد أضرت بصورة ومكانة بلد وشعب ظلا عزيزين على قلب كل مسلم، ومحل تقدير من لدن الجميع". وفق المنتدى.

وسبقت زيارة بن سلمان وقفة احتجاجية نظمتها "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة" في موريتانيا، في جامعة نواكشوط؛ رفضاً لاستقباله.

وردّد المشاركون شعارات تصف بن سلمان بـ"السفاح والقاتل"، وتحمّله مسؤولية اغتيال خاشقجي وقتل أطفال اليمن وتشريدهم.

رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز

وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كان في طليعة مستقبلي ولي العهد السعودي، الذي يحظى باستقبال رسمي في مطار نواكشوط الدولي، قبل أن ينتقل إلى مقر إقامته بالقصر الرئاسي، وذلك وفقا لموقع "المواطن" السعودي.

وزراء السعودية

ووصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم، وزراء سعوديون ضمن وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكان من ضمن الوزراء السعوديين، وزير الخارجية عادل الجبير الذي استقبله وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وفي الـ 10 أيام الأخيرة، زار ولي العهد السعودي دولة الإمارات في 23 من نوفمبر الماضي وسط ترحيب شعبي بتلك الزيارة.

وبعد الإمارات حطت الطائرة الرئاسية السعودية في البحرين، واستمرت الزيارة لساعات، قبل أن تحط الطائرة في القاهرة الـ26 من الشهر ذاته.

زيارة القاهرة

بعد لقاءاته في القاهرة، تحديدا في الـ27 من الشهر ذاته، اتجه ولي العهد السعودي إلى تونس، مهد الربيع العربي، والذي لم يستمر فيها سوى لساعات قليلة بسبب تزايد الرفض الشعبي له.

بعدها توقفت الزيارات العربية ليومين، بسبب مشاركة ولي العهد في قمة العشرين، حتى جاءت زيارة اليوم إلى موريتانيا.

جمال خاشقجي

وجولة بن سلمان تأتي في وقت تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي مقتله بعد 18 يوماً من الإنكار.

روايات السعودية

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه قُتل وقطِّعت جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وقبل أيام، قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكاً راسخاً" للسعودية على الرغم من قوله إن بن سلمان "ربما كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي وربما لا".