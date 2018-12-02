دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث جوجل بلاي يقدم تصميم جديد لواجهة التطبيقات ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة جوجل بتحديث واجهة التطبيقات في واجهة جوجل بلاي، بتصميم أكثر وضوحاً يضمن تجربة سلسة وسريعة في التنقل بين التطبيقات.

يجلب تحديث جوجل بلاي تصميم جديد لواجهة التطبيقات تأتي بتجربة واضحة في التنقل والبحث عن التطبيقات، كما يقتصر درج التطبيقات الآن على التطبيقات والألعاب، بينما تم نقل الإختصارات الخاصة بالأفلام والموسيقى إلى قائمة منفصلة تأتي إلى أسفل الإعدادات.

أيضاً يمكن ملاحظة تصميم واضح وبتفاصيل بارزة أكثر عند التنقل في قوائم التطبيقات والألعاب، كما تأتي القائمة الخاصة “تطبيقاتي وألعابي” مع قائمة الإعدادات باللون الأبيض، كما أنها تتلاشى باللون الأخضر.

تأتي أيضاً خيارات البحث في جوجل بلاي الآن في الجزء العلوي إلى اليمين، أيضاً أضيف تصميم جديد للقائمة الخاصة بحساب المستخدم، كما سيكون لدى المستخدم الآن علامات تبويب بديلة للقائمة، ومن المقرر أن تأتي هذه التغييرات في الإصدار 12.6.13 من جوجل بلاي.

المصدر

هذا الموضوع تحديث جوجل بلاي يقدم تصميم جديد لواجهة التطبيقات ظهر على التقنية بلا حدود.