حسني مبارك يغيب عن الشهادة في قضية "اقتحام السجون"

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تغيب الرئيس السابق حسني مبارك، عن الحضور أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شيرين فهمي، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام الحدود والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" أثناء أحداث يناير 2011.

كانت المحكمة استدعت مبارك لسماع شهادته حول القضية، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادته، اليوم، إلا أنه لم يحضر، فيما حضر محاميه فريد الديب.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في، نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.