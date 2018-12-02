شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 2 ديسمبر 2018م . مؤشر اسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 56.00جنيه الريال السعودي : 14.93جنيه اليورو : 63.28جنيه الدرهم الإماراتي : 15.34جنيه الريال القطري : 15.36 جنيه الجنيه الإسترليني : 71.12جنيه الجنيه المصري : 3.13جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع في اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بالسوق السوداء مساء اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .