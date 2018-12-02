شاهد بالصور : عندما كان الجواز السوداني مسموح له بالدخول لهذه الدول الاوربية…؟!!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبرت مواطنة سودانية عن حزنها الكبير بسبب تدهور جواز السفر السوداني مقارنة بغيره من بقية البلدان المجاورة, وذلك بعد أن عثرت على جواز سفر لجدها من حقبة الستينات حسبما نقلت عنها صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان الجواز السوداني الذي حمله جدها في ذلك الوقت يتيح لحامله السفر لدول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة بل والعمل بهذه الدول أيضاً.

المواطنة السودانية قامت بنشر صور من جواز سفر جدها (التجاني محمد صالح) الذي قام بإصداره في ديسمبر من العام 1956 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتشير إلى أن الجواز السوداني لم يدخل في قائمة أقوي 10 جوازات سفر عربية حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

1- الإمارات العربية المتحدة: 133 دولة (المركز 33)

2- الكويت: 83 دولة (المركز 58)

3- قطر:77 دولة (المركز 62)

4- البحرين: 75 دولة (المركز 63)

5- عمان: 71 دولة (المركز 65)

6- السعودية: 69 دولة (المركز 67)

7- تونس: 66 دولة (المركز 69)

8- المغرب: 61 دولة (المركز 74)

9- موريتانيا: 57 دولة (المركز 78)

10- جزر القمر: 52 دولة (المركز 83).