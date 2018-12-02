حريق سوق امدرمان: تلف أكثر من ٦٠ مليار جنيه سوداني و10 مليون ريال سعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

باشرت الجهات المختصة في السودان أمس السبت حريقاً هائلاً في منطقة سوق امدرمان الشهير وقد أتي على عدد من المحلات التجارية بالكامل.

ويعتبر السوق من أكبر أسواق العاصمة السودانية الخرطوم وتسبب في دمار هائل للمحال التجارية.

وقال شهود عيان إن الحريق بدأ في منطقة سوق العطور، وامتدت ألسنته لبقية لتشمل سوق الأقمشة واللحوم، وأتت النيران على أغلب المحال التجارية في السوق.

واستمر الحريق، الذي أحال العديد من المحال التجارية إلى رماد، حتى الساعات الأولى من يوم السبت، وسط معلومات أولية بعدم حدوث خسائر في الأرواح، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محدودة.

وذكر شهود عيان أن الحريق تسبب في حرق وتلف أكثر من ٦٠ مليار جنيه كانت موجودة بالفعل داخل المحلات بالسوق بالإضافة لمبلغ ١٠ مليون ريال سعودي.