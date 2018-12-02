الغرفة التجارية: خسائر حريق سوق امدرمان 850 مليار

شهاب محمد - الخرطوم - سوق الكلاكلة الخليج 365 : تجري السلطات المختصة بمحلية امدرمان حصر الخسائر الناجمة عن حريق عدد من المحال التجارية بسوق امدرمان. وافاد مصدر من الغرفة التجارية بامدرمان ان الخسائر الأولية للمحال التجارية التي التهمتها النيران بسوق امدرمان صباح اليوم تقدر بـمبلغ (850) مليار و(4) مليون جنيه، حيث وصل عدد المحال التجارية التي تضررت بفعل الحريق (300) محل تجاري. وقال شهود عيان إن الحريق دمر سوق العطور والكريمات، كما امتدت النيران الي سوق الأقمشة، وسوق الأواني المنزلية. بينما أقر بعض التجار ان خسائرهم مضاعفه لانهم فقدوا البضائع بجانب الاموال التي كانوا يدخرونها بتلك المحال والتي اتت عليها النيران. فيما عزا عدد من تجار سوق أم درمان، سبب الحريق الي إلتماس كهربائي. وكان والي الخرطوم ومعتمد أم درمان ومدير شرطة المحلية قد هبوا الي مكان الحريق في الساعات الاولى لاندلاع النيران من اجل الإطمئنان على الاجراءات المتخذة للسيطرة علي الموقف. يذكر ان الحريق اشتعل بسوق أمدرمان في الساعات الاولى من فجر اليوم، وقد تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في منطقة محدودة مما قلل الخسائر بصورة كبيرة في حال امتدت السنة اللهب الي بقية اجزاء السوق، وقد بزلت قوات الدفاع المدني مجهوداً مقدراً حتى تم اخماد الحريق بصورة نهائية.

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