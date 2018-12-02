بنك الصادرات التركي يتجه للتعاون مع البنوك السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

بحث اجتماع مشترك أمس لرئيس الاتحاد العام العمل سعود مامون البرير، والمدير العام لبنك الصادرات التركي عدنان يلدرم آليات تسهيل عمليات التعاون المالي والمصرفي للقطاع الخاص بالبلدين، لزيادة وتنمية عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين السودان وتركيا، والرغبة في تسهيل التعاملات المصرفية بين البلدين، وأعرب البرير عن أمله في إسهام الزيارة في فتح تعاون مباشر للبنوك بالبلدين خلال المرحلة المقبلة وتمكين السودان الاستفادة من الصادرات من المعدات والسلع التركية للسودان بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد بالبلدين والمساهمة في زيادة حجم الصادرات التركية.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف أحمد، لأهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون السياسي، من خلال تعزيز علاقات القطاع الخاص بالبلدين لزيادة حجم التبادل التجاري المتواضع البالغ 500 مليون دولار، داعياً لأهمية التعامل المباشر بين المصارف بالبلدين، وقال إن تمويل ومساهمة بنك الصادرات التركي لدعم القطاع الخاص بالبلدين للتعاون، وإقامة الشراكات في مجالات ومشروعات زراعة وحلج القطن وتربية وتسمين الماشية وتصنيع اللحوم، ما يمكن في إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين.

وأبدى المدير العام لبنك الصادرات التركي عدنان يلدرم، تفاؤله بتعزيز علاقات القطاع الخاص والمصارف بالبلدين، قريباً مبيناً أن الزيارة تهدف إلى التعرف على النظام المصرفي بالسودان وكيفية التعامل معه حتى تتمكن شركات القطاع الخاص من التمويل الذي يقدمه بنك الصادرات التركي، منوهاً إلى دراسة البنك لإمكانية فتح خط تمويل بالبنوك بالسودان لتستفيد منه شركات القطاع الخاص، وفقاً لما هو معمول به عالمياً، مشيراً إلى دعم وتمويل البنك للشركات التركية المصدرة للسودان وتوفير الضمانات لها وذكر “يجب أن لا نتوقف وأن نعمل سوياً من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وتركيا”.