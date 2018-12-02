دولة عربية تطفئ أنوارها حدادا على وفاة بوش الأب (فيديو)

وذكرت صحيفة "القبس" أن الكويت أطفأت أضواء أبراجها في خطوة جاءت "تقديرا لدوره الكبير في تحرير البلاد من براثن الغزو العراقي الغاشم"، مشيرة إلى أنه تم وضع صورة الرئيس الأمريكي الراحل، وعلمي دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية على واجهة البرج.

وقد توفي الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب، صباح أمس السبت، عن عمر تجاوز الـ 94 عاما. وترأس بوش الأب الولايات المتحدة خلال مرحلة انتهاء الحرب الباردة بين عامي 1989 و1993، وشهدت فترة حكمه قيادة واشنطن تحالفا عسكريا خاض حرب تحرير الكويت بعد غزوها من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.