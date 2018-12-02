"أنصار الله" تستهدف قوات للتحالف بعملية مشتركة لسلاح الجو والمدفعية

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد، أن "وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية التابعتين للجماعة نفذتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات لقوات التحالف والجيش اليمني في الساحل الغربي".

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ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن العملية.

وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.

في سياق آخر، قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن "أنصار الله شنت قصفاً مدفعيا على تجمعات للجيش اليمني في منطقتي الجبلية والمتينة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار المصدر إلى إعطاب وحدة الهندسة في "أنصار الله" آليتين للجيش بعبوات ناسفة غرب التحيتا.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.