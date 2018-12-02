إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تفريق إسرائيل مسيرة شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب، عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، الأحد، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسب مصادر طبية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مواجهات اندلعت على مدخل مدينة نابلس الجنوبي، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم، رشق المتظاهرون القوات بالحجارة.

وأوضح مراسلنا، أن المواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة انطلقت من وسط نابلس، باتجاه حاجز حوارة العسكري جنوبي المدينة، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وقال مسعفون ميدانيون، للأناضول، إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، على حاجز حوارة.

وخلال الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطات الإسرائيلية عددًا من قيادات حركة "فتح" في مدينة القدس، وقررت اليوم الإفراج عن بعضهم.