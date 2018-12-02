شكرا لقرائتكم خبر عن اقوى جواز في العالم الأبرز.. عن ماذا بحث السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأحد، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

نصرة الحربي

فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر ارتدائها للنقاب، وأكدت نصرة أن هذا قرار ارتدائها النقاب نبع عن اقتناع كامل منها دون تأثير أي أحد، بحسب "نورت".

وقالت الاعلامية السعودية عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. الي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله بفضل الله عز وجل.

واستطردت : وصرت إنسانة من أحسن لأحسن اتحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين.

اقوى جواز في العالم

لم تأت القفزة التي حققها جواز السفر الإماراتي بالوصول إلى المركز الأول عالميا من فراغ، بل بناء على خطة محكمة سبق تنفيذها الزمن وسجلت نجاحا باهرا قبل موعدها المقرر بثلاث سنوات.

فالمبادرة التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعنوان "قوة جواز السفر الإماراتي"، كانت تهدف إلى وضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021.

إلا أن الجواز قفز إلى المركز الأول مطلع ديسمبر 2018، لتكون المبادرة حققت هدفها قبل 3 أعوام عن الموعد المحدد، وبأفضل مركز ممكن.

ويعكس صعود جواز السفر الإماراتي من المركز 27 إلى المركز الأول على مدار عامين، قصة نجاح دبلوماسية إماراتية وضعتها وزارة الخارجية، ليأتي الإنجاز تزامنا مع عام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.

وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس" الذي يعد نظاما تفاعليا يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84 بالمائة من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة، ليصل الجواز إلى المرتبة الأولى عالميا.

رانيا يوسف

تواجه الممثلة المصرية رانيا يوسف التي ارتدت فستاناً جريئاً خلال مهرجان القاهرة السينمائي اتهامات بالتحريض على “الفسق والفجور” بحسب تقارير.

وارتدت رانيا يوسف فستاناً أسود شفاف كشف عن ساقيها مما أثار حفظيه الكثير من المصريين على الرغم من أن البعض قال إنه “يحق لها ارتداء ما تشاء.”

وقال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” إن “يوسف قد تسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال إدانتها”.

واعتذرت يوسف، البالغة من العمر 44 عاما، وقالت إنها لما كانت لترتدي الفستان لو عرفت أنه سيثير كل هذا الجدل.

صلاح الدين الأيوبي

انشغل العديد من السوريين على مدى اليومين الماضيين بخبر عن صلاح الدين الأيوبي، أثاره الممثل السوري المعروف عباس النوري.

فقد أشعل “أبي عصام” أحد أبطال مسلسل باب الحارة، حرباً بعد أن انتقد القائد الشهير، السلطان صلاح الدين الأيوبي، واصفاً إياه بـ”الكذبة” على حد قوله لإذاعة محلية موالية للنظام السوري، تدعى المدينة.

وأشار النوري الذي ولد في حي (القيمرية) الدمشقي القديم، إلى أن وسط دمشق، يعيش كذبة كبيرة، هي صلاح الدين، قائلاً “يوجد كذبة كبيرة تعيش وسط دمشق، حتى الآن، هي تمثال صلاح الدين”، الذي يقع على بوابة قلعة دمشق التاريخية.

واعتبر أن تحرير القدس على يد صلاح الدين، مجرد “شائعة”. لأن صلاح الدين، والملقّب بالملك الناصر، قد “صالح” على القدس، حسب كلامه الذي أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وجملة ردود عنيفة دفعته لإصدار بيان توضيحي.