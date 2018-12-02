شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية إضافة قائمة رئيسية افتراضية بـ «آيفون وأيباد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت شركة أبل مع الأجيال الجديدة من أجهزة iPhone وiPad، التخلص من زر القائمة الرئيسية Home Button، والاعتماد على نظام الإيماءات الجديد، كما أن التصميم الجديد من الحافة للحافة لا يترك أي مساحة للزر الرئيسي.

لذلك يمكن للأشخاص الذين لا يسعدون بنظام الإيماءات استخدام زر Home افتراضي على شاشة الهاتف أو الأيباد وذلك من خلال ميزة تتيحها أبل في الأيفون، والتي تسمى بـ Assistive Touch، وهي عبارة عن زر رئيسي افتراضي يظهر على الشاشة، وبصرف النظر عن العمل كزر للقائمة الرئيسية، يمكن أيضاً تخصيصه للضغط ضغطة واحدة أو الضغط المزدوج أو الضغط لمدة طويلة أو الضغط ثلاثي الأبعاد وذلك لأداء الكثير من المهام.

وفيما يلي نعرض كيفية تفعيله:

– توجه إلى الإعدادات Settings على هاتفك الأيفون أو جهاز الأيباد.

– توجه إلى الأسفل واختر Accessibility.

-الضغط على خيار ‘Assistive Touch.

– تفعيل الزر الموجود أمام هذا الخيار.

– بمجرد تفعيل هذا الخيار، سيلاحظ المستخدم رؤية زر عائم جديد على شاشته.

كيفية تخصيص زر اللمس:

– من قائمة Assistive Touch، يختار المستخدم خيار Customize Top Level menu.

– حدد عدد الاختصارات التى تريدها واضغط على رمز “+” لإضافة الإجراءات.

– بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الضغط الفردى/ المزدوج /وإجراء اللمس الثلاثى الأبعاد.