ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش قمة العشرين

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري على هامش قمة العشرين.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

وانطلقت مساء الجمعة قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.





وعلى هامش قمة مجموعة العشرين، يعقد زعماء مجموعة العشرين اجتماعات منفصلة، أبرزها اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني، حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاق تجاري ينهي أشهرا من الحرب التجارية بينهما بسبب رسوم الصادرات المتبادلة.

وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسيا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.