الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية انتحارية بدون طيار في مأرب

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، السبت، إسقاط طائرة انتحارية بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في سماء محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني أسقطت طائرة حوثية انتحارية، كانت تحمل متفجرات قبيل وصولها لهدفها.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي كانت تحاول استهداف أحد مواقع الجيش اليمني في محافظة مأرب، قبل رصدها وإسقاطها.

وتعد الطائرة الحوثية بدون طيار هي الثانية خلال الـ24 ساعة التي أسقطها الجيش اليمني، الجمعة، فوق مواقعه القتالية في جبهات البيضاء وسط البلاد.