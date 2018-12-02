6.2 مليار دولار إيرادات العراق النفطية في نوفمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقل نفط في العراق
بلغت إيرادات العراق من النفط الخام خلال نوفمبر/تشرين الثاني نحو 6.2 مليار دولار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية السبت،، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، انخفضت صادرات العراق من النفط الخام خلال نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 101.1 مليون برميل مقارنة بنحو 107.5 مليون برميل خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وبلغ المعدل اليومي لصادرات العراق النفطية خلال نوفمبر نحو 3.372 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 3.469 مليون برميل خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق فقط بلغت أكثر من 100.9 مليون برميل.
وأشار جهاد إلى أن المعدل اليومي للتصدير بلغ 3,372 مليون برميل، بواقع 3,363 مليون برميل من النفط المصدر عبر الموانئ الجنوبية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 61,090 دولار.
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