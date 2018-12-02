محمد بن زايد يهنئ رئيس الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

استقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الذي هنأه باليوم الوطني الـ47 للدولة.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي التقاه في قصر البطين في أبوظبي، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.





حضر اللقاء الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.