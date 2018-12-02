مسؤولون: مجموعة العشرين تتفق على إصلاح منظمة التجارة العالمية

قال مسؤولون أوروبيون إن دول مجموعة العشرين اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك في مسودة أولية لبيان من المقرر صدوره السبت في ختام قمة المجموعة التي تستمر يومين.



حسب رويترز، ذكر المسؤولون أن مسودة البيان تتطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين بحد أدنى وأن الحديث عن تغير المناخ لا يشير إلى أي تراجع، ولا تزال هناك حاجة لإقرار الدول الأعضاء للبيان الختامي للقمة.

وتواصلت السبت اجتماعات قادة مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لليوم الثاني والأخير، وسط لقاءات ومباحثات مهمة عقدت ضمن فعالياته، وترقب للبيان الختامي في صيغته الرسمية.





وتميزت أعمال اليوم الأول بتنوع القضايا المطروحة، سواء على مستوى قادة العشرين أو بشكل ثنائي، بين قادة الدول المشاركة بين إصلاح التجارة والخلافات على قضايا اقتصادية وسياسية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حاضرا بقوة في تلك الاجتماعات، إذ عقد عدة لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي.

وكان من أبرز ما قوبل باهتمام ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول رؤيته لوجود "مؤشرات إيجابية" بشأن العلاقات التجارية مع الصين.





في الوقت نفسه، حث الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة العشرين على قيادة الاقتصاد العالمي بمسؤولية، في أعقاب الحرب التجارية والحمائية التي تتبعها دول في مجموعة العشرين.

وشهدت اجتماعات اليوم الأول لمجموعة العشرين لقاء جمع قادة الصين وروسيا والهند، حول التعاون بين بلدانهم في ظل الظروف الاقتصادية، واتباع نمط جديد من العلاقات الدولية، والحفاظ على توطيد الثقة السياسية المتبادلة، وإقامة شراكات جديدة.