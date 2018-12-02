الرئيس الموريتاني: حريصون على دعم التعاون مع الإمارات الشقيقة

وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال بلاده باليوم الوطني الـ47.

وأبدى ولد عبدالعزيز في رسالته، التي نشرتها الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء، الحرص على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان موفور الصحة والخير، وللشعب الإماراتي مزيدا من الرخاء والتقدّم.

كما أرسل الرئيس الموريتاني برقيتي تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتجمع دولة الإمارات وموريتانيا علاقات متميّزة، واشتراك في وجهات النظر تجاه أبرز القضايا الإقليمية والعالمية، إذ تدعم الإمارات كثيرا من المشاريع التنموية والمبادرات الثقافية في نواكشوط، وموّلت هناك إنشاء كلية محمد بن زايد للدفاع، التي تتولى تكوين وتأهيل قوات من دول الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب.

وينتمي البلدان إلى محور الاعتدال العربي، الذي يضم أيضا المملكة العربية السعودية ومصر، حيث تتقاسم هذه الدول الأهداف ذاتها في محاربة الإرهاب والتطرف، وتقوية جبهة الأمن القومي العربي.