بن سلمان يفي بوعده.. تفاصيل أول قداس مسيحي في السعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ذكرت تقارير عربية، إقامة المملكة العربية السعودية لأول قداس مسيحي على أراضيها في الساعات الأخيرة.

وأعلن مسؤول كنسي أرثوذكسي مصري، عن إقامة أول قداس لطائفته بالسعودية، ضمن زيارة يجريها حالياً للمملكة بناءً على دعوة من الديوان الملكي السعودي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأنبا مرقس، مطران أبرشية شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، وتوابعها للبوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" .

أين أقيم السعودية" target="_blank">أول قداس مسيحي في السعودية؟

وكشف أنه "تم بالفعل إقامة أول قداس إلهي في السعودية، وتحديداً في العاصمة الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الاستراحات بالمدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط".

الأنبا مرقس

وأوضح الأنبا مرقس، وهو مسوؤل كنسي بارز، أن زيارته "الأولى للمملكة تأتي لتفقد الأقباط في المملكة والاطمئنان على أحوالهم في بلدهم الثاني"، معتبراً أن "الأقباط يقيمون في بلدهم الثاني".

الديوان الملكي

وأضاف المطران أن زيارته "جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي السعودي؛ حيث تستمر الزيارة حتى 17 ديسمبر الحالي". وفق موقع الخليج أونلاين.

ولم تعلن الكنيسة المصرية ولا السعودية رسمياً عن زمن إقامة القداس، وهو الأول للمسيحيين بالمملكة.

لكن الكنيسة المصرية أعلنت أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، زار المملكة وكان في استقباله بالعاصمة الرياض محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كما حضر اللقاء وفد من السفارة المصرية بالسعودية.

البابا تواضرس الثاني

وأوضحت الكنيسة أن زيارة مطران شبرا الخيمة تأتي بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقداسة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة مارس الماضي.

ورغم نفي الأنبا مرقس "وجود كنيسة على الأراضي السعودية حتى الآن"، لكن الحديث عن إدخال المسيحية إلى المملكة ليس بجديد.

فقد كشفت صحف لبنانية في ديسمبر من العام الماضي، عن عزم المملكة ترميم كنيسة تاريخية في مدينة الجبيل وبناء أخرى، عقب زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للرياض، يوم 14 نوفمبر 2017.

هكذا وعد بن سلمان

كما أن الحديث عن إقامة القداس في السعودية لم يأت فجأة، فقد كشف جويل روزنبرغ أحد أشد المسيحين الإنجيليين الأمريكيين دفاعاً عن "إسرائيل"، في نوفمبر الماضي، أن محمد بن سلمان وعده بفتح كنائس في بلاد الحرمين.

من جانبه، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني في تصريحات صحفية إن زيارة الأنبا مرقس للسعودية جاءت بناء على دعوة سابقة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

محمد بن سلمان

يُذكر أن ولي العهد السعودي زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في مارس 2018، وطلب الأنبا مرقس من ولي العهد زيارة المسيحيين المصريين في المملكة، وهو الأمر الذي رحب به محمد بن سلمان.

زيارات مسؤولين مسيحيين للرياض

وخلال العامين الأخيرين، ومع وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، تزايدت وتيرة زيارات مسؤولين مسيحيين من عدة طوائف للمملكة.

والتقي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده البطريرك الماروني بشارة الراعي بالرياض في 14 نوفمبر 2017، في زيارة وُصفت آنذاك "بالتاريخية".

كما استقبل محمد بن سلمان في الأول من نوفمبر 2018 وفدا من رموز المسيحية الإنجيلية الأميركية بالقصر الملكي في الرياض.

وترأس الوفد الخبير بمجال الاتصال جويل روزنبرغ، وضم السناتورة السابقة ميشيل باكمان ورؤساء منظمات أميركية إنجيلية، بعضها لها علاقات مع إسرائيل.

ومن بين هؤلاء مايك إيفانز مؤسس جماعة "فريق الصلاة بالقدس"، الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "زعيم صهيوني أميركي مسيحي ورع".