سياسي ليبي: لهذا لن يجلس حفتر مع السراج في الأردن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نقلت تقارير إعلامية عن مصادر ليبية قولها، إن زيارة مرتقبة بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، يتم التجهيز لها في الأردن.

وأكدت المصادر ذاتها أن فائز السراج، وصل مساء أمس السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات، يتصدرها لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

واستقبل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز السراج لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، وفقًا لما نقلتهُ وسائل إعلام أردنية.

زيارة مرتقبة

ويتزامن وصول السراج إلى العاصمة الأردنية مع تواجد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

ورجحت المصادر الليبية رفيعة المستوى لـ "إرم نيوز" عقد لقاء قريب بين خليفة حفتر وفائز السراج، في العاصمة الأردنية عمّان.

وكشفت المصادر بأن المشير حفتر متواجد في عمّان، تزامنا مع وصولالسراج على رأس وفد كبير يضم مدير المخابرات ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي ووزير الصحة.

وعبّرت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، عن تفاؤلها باللقاءات التي “ستعقد بين الطرفين على أعلى مستوى، وبمشاركة أردنية”.

ونشر السفير الليبي في عمان، الدكتور محمد البرغثي، صورة على حسابه بموقع “فيسبوك”، جمعته مع المشير خليفة حفتر مساء الأربعاء، حيث علق عليها بالقول: “لقاءٌ مع المشير خليفة بالقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وحديثٌ حول الوطن وبناء الدولة”.

ووفق البرغثي، فإن حفتر أكد حرصه على وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن تلك “أمورٌ بالغة الأهمية يجب البناء عليها، لكونها تُمثل الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها الدولة الوطنية المأمولة”.

ويرى مراقبون في عمّان أن اللقاء المرتقب يؤشر إلى جهود أردنية عالية المستوى تبذل لحل الأزمة الليبية، استنادًا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الأردن بالأطراف الليبية.

نفي ليبي

قال إبراهيم بلقاسم، سياسي ليبي، إن الحديث عن زيارة مرتقبة بين حفتر والسراج، مجرد إشاعة.

وأضاف لـ "مصر العربية" أنه ليس من المقرر عقد لقاء بين خليفة حفتر وفائز السراج في الأردن، قائلًا: "حفتر غادر الأردن قبل 48 ساعة من وصول السراج".

وأكد السياسي الليبي أن حفتر لم يذهب إلى هناك للقاء السراج، حيث أنه يزور الأردن بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

لقاء سابق

وفي الـ 13 من نوفمبر الماضي، التقى القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” عن مصادر من الحكومة الإيطالية.

ولم تكشف المصادر بالتفصيل عن المحاور التي تناولها حفتر والسراج في اجتماعهما الأول منذ شهر مايو أثناء حضورهما للمؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس.

وظهر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في صورة وهو يتوسط القائد العام للجيش الوطني، ورئيس حكومة الوفاق أمام كاميرات الصحافة.

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعلن ترحيبه ببقاء فايز السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي احتضنته باليرمو، التطورات التي تشهدها ليبيا على أكثر من صعيد ، وما يهدد الجنوب الليبي من مخاطر .