هاتف Zenfone Max Pro M2 من آسوس سيصل في الهند في 11 ديسمبر

على الرغم من التسريبات الهائلة التي حدثت بالأمس، كان الشيء الوحيد الذي لم يتم الكشف عنه هو موعد إطلاق هاتف Zenfone Max. ولكن وفقًا لتغريدة تم نشهرها على صفحة Asus India على موقع تويتر، فقد تمكنا من الحصول على التاريخ الرسمي لإطلاق الهاتف في الهند، حيث سيتم إطلاقه في 11 ديسمبر وسيكون حصريًا لـ Flipkart.

The unrivalled champion of mid-range is ready to begin its dominance with the most durable screen in the segment – Corning Gorilla Glass 6. The Zenfone Max Pro M2 launches on 11th December, exclusively on @Flipkart. Stay tuned for more. @corninggorilla#UnbeatablePerformer2dot0pic.twitter.com/Kd2vHKN22B

— ASUS India (@ASUSIndia)