دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Andromeda في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

تنضم عملاق البرمجيات إلى التنافس القائم بين عمالقة تصنيع الهاتف لإطلاق الإصدارات القابلة للطي العام المقبل، حيث تقدم مايكروسوفت هاتف Andromeda في 2019.

تستعد العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإطلاق إصداراتها القابلة للطي العام المقبل، حيث إشتد التنافس في الفترة الأخيرة، مع الكثير من براءات الإختراع التي تقدم تصميم وتقنية جديدة لهذه الفئة من الهواتف.

ولا يختلف الحال مع عملاق البرمجيات مايكروسوفت التي تستعد أيضاً لإطلاق هاتف Andromeda في 2019، وهو إصدار الشركة المميز بتصميم قابل للطي.

وقد خرجت التسريبات الأخيرة عبر كتاب يعرف ب “Beneath a Surface”، يكشف عن خطط مايكروسوفت لدفع تقنية مميزة العام المقبل، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف المقبل سيكون متعدد المهام، كما يشير إلى الكتاب إلى جهاز لوحي يقدم مميزات الهاتف عند طيه.

من المقرر أيضاً أن يأتي هذا الإصدار مع نظام تشغيل Windows Phone، حيث يقدم تجربة متكاملة لنظام ويندوز مع بعض التغييرات الطفيفة.

وفقاً للتسريبات فإن مايكروسوفت سيكون لديها أكثر من تقنية جديدة العام المقبل، منها وحدة تحكم Xbox One جديدة، مع إصدارات جديدة من أجهزة الحاسب Surface، والتي تدعمها رقاقات AMD كبديل لرقاقات إنتل، أيضاً تقدم الشركة Surface Studio بتصميم جديد، كما تنافس iPad Pro بإصدار جديد من أجهزتها أيضاً.

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هذا الموضوع مايكروسوفت تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Andromeda في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.