شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يهنئ الإمارات باليوم الوطنى الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا، التهئنة لدولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطنى الإماراتى الـ47، ووجه التهنئة للشعب الإماراتى وحكومته.

وقالت فيفا :"تهنئة من الإتحاد الدولى FIFA لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطنى ... كل عام وأنتم بخير".





وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثانى من ديسمبر كل عام، بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971.

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.