شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: السعودية وكولومبيا ستعززان التعاون فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح على موقع تويتر اليوم الأحد إن السعودية وكولومبيا، غير العضو فى أوبك، تعتزمان تعزيز التعاون فى مجال الطاقة.

جاء تصريحات الفالح عقب اجتماع مع نظيرته الكولومبية ماريا فرناندا سواريز فى بوجوتا. ومن المقرر أن يلتقى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية، مع دول مصدرة للنفط من خارج المنظمة في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة مستويات إنتاج النفط.