شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: السعودية وكولومبيا ستعززان التعاون فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح على موقع تويتر اليوم الأحد إن السعودية وكولومبيا، غير العضو فى أوبك، تعتزمان تعزيز التعاون فى مجال الطاقة.
جاء تصريحات الفالح عقب اجتماع مع نظيرته الكولومبية ماريا فرناندا سواريز فى بوجوتا. ومن المقرر أن يلتقى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية، مع دول مصدرة للنفط من خارج المنظمة في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة مستويات إنتاج النفط.
شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: السعودية وكولومبيا ستعززان التعاون فى مجال الطاقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .