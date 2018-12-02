شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يضيء شمعة على نية أطفال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء البابا فرنسيس الأحد شمعة فى الفاتيكان على نية الأطفال ضحايا النزاعات فى العالم وخصوصا فى سوريا. وقال البابا "فترة ما قبل الميلاد هى فترة أمل. وأملى اليوم هو السلام لأطفال سوريا التى تشهد حربا مستمرة منذ 8 سنوات".

وأضاف "أضئ هذه الشمعة كالعديد من الأولاد السوريين والمؤمنين فى العالم أجمع". وتابع "لتبدد نيران الأمل ظلال الحروب!". وتعد "شموع للسلام فى سوريا" مبادرة لمناسبة الميلاد أطلقتها المنظمة الخيرية الكاثوليكية العالمية.