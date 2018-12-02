شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يضيء شمعة على نية أطفال سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء البابا فرنسيس الأحد شمعة فى الفاتيكان على نية الأطفال ضحايا النزاعات فى العالم وخصوصا فى سوريا. وقال البابا "فترة ما قبل الميلاد هى فترة أمل. وأملى اليوم هو السلام لأطفال سوريا التى تشهد حربا مستمرة منذ 8 سنوات".
وأضاف "أضئ هذه الشمعة كالعديد من الأولاد السوريين والمؤمنين فى العالم أجمع". وتابع "لتبدد نيران الأمل ظلال الحروب!". وتعد "شموع للسلام فى سوريا" مبادرة لمناسبة الميلاد أطلقتها المنظمة الخيرية الكاثوليكية العالمية.
شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يضيء شمعة على نية أطفال سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .