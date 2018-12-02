إيران تذكر السعودية بعبارة مر عليها أربع سنوات

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال عبد اللهيان في تغريدة له على موقع "تويتر"، "هل تتذكر يا عادل الجبير حيث قلت لكم في الأسبوع الثالث من اعتداء الرياض على اليمن في جدة أوقفوا الحرب، قلتم بتكبر سندمر ونقضي على الحوثيين خلال أيام، واليوم مرت ٤ سنوات أفشلكم الحفاة بإرادة يمنية وبالمقاومة وتفعيل صواريخ جيش اليمن ولقنوكم درسا صعبا".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أزمة إنسانية، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.