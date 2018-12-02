- 1/2
- 2/2
وأضاف شبانه في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "الحركة الشعبية كان لها فرعين، الفرع الأول والرئيسي في جنوب السودان، والفرع الثاني للحركة في "قطاع الشمال" في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم يكن في دارفور، لكن ربما يكون سبب وساطة سيلفا كير، نظرا لوجود ارتباطات بالحركات المسلحة في إقليم دارفور، وليست جزء من الحركة الشعبية، ولكنهم يشتركون في معارضة الحكومة بالخرطوم".
© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER
ومضى بقوله: "أعتقد أن تلك الوساطة ستعزز العلاقة بين السودان وجنوب السودان، لكن لا أعتقد أن سلفا كير له الثقل الذي يمكنه من فرض رأي معين أو رؤية توافقية معينة على الحركات المسلحة في دارفور، مؤكدا أن سلفا كير ذاته يحتاج إلى المساعدة، وبالتالي لا يملك ما يقدمه للحركات المسلحة، سواء بالمنع أو بالمنح، لكي يدفعهم إلى الموافقة على أي مبادرة قد يطرحها مستقبلا".
وحول إمكانية عودة الجنوب إلى السودان في أي صورة من صور التحالف، قال شبانة: "ربما يكون هناك نوع من العلاقات الودية وعلاقات تعاون حول القضايا العالقة، لكن استبعد أن يكون هناك نوع من الفيدرالية أو الكونفدرالية، لأن هذا ينسف من الأساس الرؤى والأهداف التي قامت عليها الحركة الشعبية، بعد موافقة 98% من الجنوبيين على عملية الانفصال، إذن المزاج العام في الجنوب لن يسمح بأي حال من الأحوال بعودة الاتحاد مع السودان، بأي صيغة من الصيغ".
شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة سلفا كير... هل تنجح في إحلال السلام بالسودان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .