المالكي يهاجم السعودية ويكشف مصير الناتو العربي

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وبحسب موقع قناة العالم الإيرانية، قال المالكي، إن تشكيل الناتو العربي ضد إيران محكوم بالفشل.
© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT
وأكد المالكي، أن "العراق لن يكون في أي وقت جزء من أي تحالف تقوده السعودية، لأن السعودية من خلال دعمها لتنظيم "داعش" المحظور في روسيا، والجماعات الإرهابية الأخرى لم تجلب سوى الحرب والدمار للعراق".
وأوضح المالكي، أن أمريكا تسعى لأن يكون العراق ضمن تحالف تقوده السعودية، موضحا أن هذا الأمر يعد تحديا لبغداد.
وأضاف، أن على الحكومة العراقية الجديدة أن تخرج من المحور الأمريكي، لأن التحالفات السياسية العراقية لن تسكت حول بقاء العراق مع هذا المحور.
وأشار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إلى أن الحظر الأمريكي ضد إيران يعد غير أخلاقي، مؤكدا أن العراق لن يكون جزء من الحظر الأمريكي المفروض على إيران.
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