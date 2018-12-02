وئام وهاب: الجبل وسلامة البلاد خط أحمر وكلنا تحت سقف الدولة

وقال وهاب:" الجبل خط أحمر وسلامة لبنان خط أحمر، لأن دماءك لن تكون رخيصة، أولا أشكر عطوفة الأمير طلال أرسلان على موقفه، وأوجه له النداء لنكون صفا واحدا وفيصل بك الداوود والأستاذ فادي الأعور والحزب السوري القومي الأجتماعي وكل القوى المؤمنة بعروبة لبنان كي لا يتم استفرادنا كل يوم. لا تهمنا الشكليات ولا من يتنازل، نحن مستعدون برعاية شيخ عقلنا الشيخ ناصر الدين الغريب"، كما نقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

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وتابع:" قريبا سينتصب لمحمد نصب تذكاري على مدخل الجاهلية، يا بطل من بلادي وسألاحق قضيتك وسيبق دمك وصمة عار على جبين من اتخذ القرار السياسي والذي نفذ عملية الاغتيال الغادرة، وأطلب من الجميع الهدوء وعدم إطلاق أي رصاصة خلال التشييع وكلنا تحت سقف الدولة التي تحمينا وكلنا ثقة بالجيش اللبناني الذي تلافى فتنة كبيرة وإني أؤكد أننا سنفعل كل شيء ضمن القانون ولكن ليس القانون المنحاز".

وتدهور الوضع في بلدة الجاهلية منذ مساء أمس السبت، حين توجهت قوة من جهاز فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي، والمحسوب سياسيا على الحريري، لتوقيف وهاب، بناء على مذكرة قضائية بسبب تصريحاته ضد الحريري، التي اعتبرت "مهددة للسلم الأهلي".

وتطور الأمر سريعا حيث وقعت مواجهات بين القوة الأمنية ومناصري وهاب، شهدت إطلاق نار، أدى إلى إصابة مرافق الأخير، ويدعى محمد أبو ذياب، الذي أعلن عن وفاته متأثرا بجروحه، ليلا، بعد نقله إلى أحد مستشفيات بيروت.