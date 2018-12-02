الكشف عن 137 صورة نادرة من تاريخ أبو ظبي

.وأعلن مركز "عكاسة" للتصوير الفوتوغرافي في جامعة نيويورك أبوظبي، عن طرحه لـ 137 صورة فوتوغرافية نادرة عبر موقعه الإلكتروني من المجموعة الخاصة لوزير دولة زكي نسيبة

.وتسلط الصور الضوء على لمحات من تاريخ إمارة أبوظبي، قبل أن تزدهر لتصبح مركزا تجاريا وثقافيا رائدا

.كما تقدم الصور نظرة فريدة في بعض ملامح حياة مؤسس دولة الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إذ كان زكي نسيبة، أحد كبار مساعديه ومستشاره الخاص، فضلا عن مهامه الأخرى

.وتعكس مجموعة زكي نسيبة الخاصة من الصور الفوتوغرافية تفانيه في خدمة مؤسس الإمارات، وخبرته العميقة في تاريخ دولة الإمارات

يذكر أن اليوم الوطني للإمارات، يوافق يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام.1971