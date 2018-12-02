ليبيا.. متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي بطرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

اقتحم متظاهرون الأحد، مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بطريق السكة بالعاصمة طرابلس، وفق مراسل الخليج 365.

وحسب المراسل فإن المقتحمين هم مجموعة من العاملين بالشركات الأجنبية التي غادرت البلاد إبان الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011 ولم تصرف مرتباتهم منذ سنوات.

وأشار المراسل أن من ضمن المقتحمين مجموعة من الجرحى الذين طالبوا حسب الشعارات التي رفعوها بإقالة وزير الشهداء والجرحى بحكومة الوفاق.

ولم يصدر أي بيان أو تعقيب لحكومة الوفاق حول عملية الاقتحام.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج السبت، إلى الأردن، وفق مكتبه الإعلامي.