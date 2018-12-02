ارتفاع زوار قطر الوافدين 8.7 بالمائة أكتوبر الماضي

محمد إبراهيم / الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع عدد الزوار الوافدين لقطر خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، أن عدد الزوار سجل 148 ألفا و532 خلال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

كان عدد الزوار 136 ألفا و614 في الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد الزوار في أكتوبر الماضي بنسبة 24.6 بالمائة، مقارنة بـ 119 ألفا و177 زائرا خلال في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتسعى قطر إلى جذب 5 ملايين و600 ألف زائر إليها سنويا بحلول 2023، وهو ما يتجاوز ضعف العدد الذي استقبلته البلاد في 2017.

وتهدف الدوحة، إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.