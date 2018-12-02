البنك الإسلامي للتنمية: لدينا روابط شراكة قوية جدا مع تركيا

إسطنبول / مراسلون / الخليج 365
قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، الأحد، إن البنك يمتلك روابط شراكة قوية مع تركيا.
وأضاف "حجار" في تصريحات لمراسل الخليج 365، أن تركيا هي رابع أكثر دولة استفادت من التمويل المصرفي للبنك الإسلامي للتنمية.
والبنك الإسلامي للتنمية أحد مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، تأسس عام 1975 ويضم في عضويته 57 بلدا يمثلون 1.7 مليار شخص.
ونوه رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك وفر تمويلت للبلدان الأعضاء بقيمة 139 مليار دولار، منها 11.6 مليار دولار في تركيا.
وزاد: 45 بالمائة من التمويل المقدم لتركيا، تم خلال السنوات الـ 5 الماضية، وأن القطاعات المستفيدة شملت الصحة والتعليم والنقل.
ومن أبرز مشاريع البنك التي مولها في تركيا، القطارات فائقة السرعة، والطاقة، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة، الذي يقلل من كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ واللدائن، والمنسوجات.
وشدد حجار على أن هدف البنك، هو إيجاد حلول متكاملة للدول الأعضاء في إطار الخطة الخمسية، والتركيز على التحديات التي تواجه التنمية في البلدان الأعضاء.
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