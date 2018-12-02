شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيفعل ولي العهد السعودي في زيارة موريتانيا؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

وصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا اليوم الأحد ليستأنف جولته العربية بعد المشاركة فى قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وعرض التلفزيون السعودى لقطات لطائرة ولى العهد وهى تهبط فى نواكشوط. وقبل توجهه إلى الأرجنتين، زار الأمير محمد الإمارات والبحرين ومصر وتونس. ومن المقرر أن يزور الجزائر بعد موريتانيا.

كسر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز البروتوكول اليوم الأحد، خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليستقبله لدى سلم الطائرة.

ووصلت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مطار نواكشوط الدولي، حيث كان في استقباله المسؤولون الموريتانيون يتقدمهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي استقبل الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة.

وأجرى الرئيس الموريتانى، محمد ولد عبد العزير، اليوم الأحد، بالجناح الرئاسى بمطار (نواكشوط) الدولى، مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع السعودى.

وأفاد التليفزيون الموريتانى، بأن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات "القائمة "بين البلدين، وأضاف أن المباحثات وسعت لتشمل أعضاء كلا الوفدين المرافقين.

زيارة ولي العهد السعودي لموريتانيا، والتي تدوم أكثر من ست ساعات، تضمنت لقاءً مغلقًا مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي، سيوسّع لاحقًا ليضم أعضاء من الجانبين، على أن يشفع بحفل لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تشمل مجالات التعليم والمعادن والطاقة و الصحة والبنية التحتية.

ووفق تسريبات الإعلام المحلي عن برنامج الزيارة، سيحضر الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له، مأدبة غداء بالقصر الرئاسي، يقيمها على شرفه الرئيس الموريتاني.

ويتوقع في نهاية الزيارة صدور بيان مشترك يكشف حصيلة وأبرز المواضيع التي تم التطرق إليها ومواقف البلدين حيالها، وسيغادر ولي العهد السعودي نواكشوط مساء اليوم متوجّهًا إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين.