شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أضخم ثور بالعالم والان مع التفاصيل

لا تخطئه العين فهو مميز ولا يمكن لزائر أن يمر من دون التقاط صورة تذكارية له،أول ثور في العالم جسمه يحتوي على عضلات مخططة كثيرة ، حيث يتميز بظهر مستقيم وبنية عريضة.

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراَ للثور البلجيكي ، حيث يعتبر فريد عن أنواع الثيران الأخرى بوزنه و عضلاته، فكشفت الأبحاث العلمية إن شكل هذا الثور يعود إلى حدوث طفرة جنينية تسمى “الشق المزدوج”.

وعلى الرغم من تميز شكل الثور إلا أنه لا يمتلك قدرة هائلة على الانجاب ، فقدرته ضعيفه جداَ بسبب عضلاته.