شكرا لقرائتكم خبر عن الشك يقود شاب لكشف خيانة زوجته وصفقة تحتوي الموقف والان مع التفاصيل

قاد الشك مواطن مغربي إلى الترصد لزوجته التي تعمل معلمة في إحدى المدارس، ليكتشف خيانتها له بعدما وجدها تدخل لمنزل شاب في إحدى أحياء مدينة بني ملال .

تفاصيل الواقعة التي نقلتها وسائل إعلام مغربية تعود إلى أن زوج الفتاة، راودته شكوك بخيانتها له، فترصد خطواتها، ولاحقها إلى حين دخولها لمنزل الشاب، وأبلغ رجال الشرطة الذين حضروا للمكان، واقتادوا الجميع إلى قسم الشرطة.

وأضافت أنه تم تقديم الزوجة وعشيقها إلى النيابة العامة، والتي بدورها أطلقت سراحهما بعدما تنازل الزوج لزوجته في اطار صفقة بينهما لإجراء الطلاق.