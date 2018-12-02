شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 37 مسلحا من طالبان في انفجار والان مع التفاصيل

انفجرت حاملة أفراد مدرعة طراز ” همفي ” محملة بالتفجرات قبل أوانها بين مجموعة من عناصر طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 37 مسلحًا على الأقل، طبقًا لما ذكرته وكالة ” خاما برس ” الأفغانية للأنباء اليوم.

ويقول المسؤولون المحليون إن الحادث وقع قرب منطقة معروف بإقليم قندهار.

وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم، عزيز أحمد عزيزي وقوع الحادث، قائلا إن مجموعة من المسلحين الذين كانوا يسعون لاستهداف مجمع للجيش الأفغاني بسيارة ” همفي ” محملة بالمتفجرات، لقوا حتفهم بعد انفجار العبوات الناسفة التي كانت على متن المركبة قبل أوانها.

وإقليم قندهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيًا، لكن الوضع الأمني في بعض من مناطقه تدهور خلال الأشهر الأخيرة.