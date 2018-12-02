شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المملكة للرئاسة المشتركة لفريق العمل الدولي للمعلمين باليونسكو والان مع التفاصيل

منحت منظمة اليونسكو مقعد الرئاسة المشتركة لفريق العمل الدولي للعلمين للمملكة اليوم الأحد وذلك وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي على حسابه على تويتر.

وقال العصيمي إن المركز الإقليم للجودة والتميز في التعليم التابع لوزارة التعليم، هو الذي يمثل المملكة في هذه المهمة التي يعمل من خلالها هذا الفريق الدولي التابع لليونسكو، لتحقيق التنمية المستدامة للتعليم بحلول عام 2030.

وصوت أعضاء الفريق الدولي للمعلمين الذي يضم 131 عضوا يمثلون 85 دولة بالإضافة إلى 19 منظمة حكومية ومثلها غير حكومية إلى جانب 8 منظمات تمثل القطاع الخاص عالميا، للمملكة لهذا المقعد.