شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مظاهرات فرنسا تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي والان مع التفاصيل

للأسبوع الثالث على التوالي تواصلت مظاهرات حاشدة في فرنسا تخللتها أعمال شغب، احتجاجا على زيادة الضرائب على المحروقات وزيادة أسعار الوقود.

أعمال العنف، التي اجتاحت العاصمة الفرنسية باريس، عكست عجز قوات الأمن عن التصدي للمخربين، فيما اعترفت الحكومة بفشلها في احتواء الأزمة.

وعرضت وسائل الإعلام الفرنسية مشاهد مختلفة لسرقة بنوك، وحرق سيارات، وحالات اعتداء على قوات الأمر، بينما انتشرت متاريس المحتجين في كل مكان.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أنه "بعد يوم عاصف من الاشتباكات كانت العاصمة باريس مسرحا للعديد من الحوادث من أعمال العنف والفوضى، بينها ساحة الأوبرا، وشارع ريفولي، وكليبر، وتكررت نفس مشاهد الفوضى في أماكن مختلفة من العاصمة".

وأضافت الصحيفة أن عددا من المحتجين أقدم على "سرقة بنوك ومصارف، وإحراق سيارات، واستخدام محتويات منازل لإقامة متاريس في الشوارع، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لمواجهة عنف المتظاهرين".

وفي ساحة بوليفار، أضرم المتظاهرون النيران، ومنعوا سيارات الإطفاء من الوصول إلى مواقع الحريق.

كما تجمع نحو 300 فرنسي في ساحة الأوبرا وشارع يربط سجن الباستيل بساحة الكونكورد، كما تجمعوا أمام متحف اللوفر".



