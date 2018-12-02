شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دهس أب وابنه.. «المرور» يوضح عقوبة «عبور المشاة للطرق السريعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أكدت المديرية العامة للمرور أن عبور المشاة للطرق السريعة يعتبر مخالفة مرورية منصوصاً عليها في النظام.

جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو أظهر حادِث دهس تعرض له طفل ووالده أمس الأول الجمعة، أثناء عبورهما أحد الطرق السريعة بمركز السودة بعسير، ما ألحق بهما إصابات خطيرة.

ودعت مديرية المرور الجميع لتجنب عبور الطرق السريعة من الأماكن غير المخصصة للمشاة، لأن ذلك يعد أحد مسببات حوادث الدهس.

يذكر أن نظام المرور ينص على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

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