"النواب الليبي" يدعو لسرعة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد

دعا المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب، دعا، السبت، لجنتي الحوار بالبرلمان إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي عبدالكريم المريمي إن دعوة عقيلة تأتي حسبما ورد بالتعديل الدستوري الـ11 واتفاق لجنتي الحوار.

ودعا رئيس مجلس النواب أيضا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مع مراعاة أن ما جاء في التعديل الدستوري الـ11 بالمادة الثانية منه هو بشأن السلطة التنفيذية غير المعتمدة من السلطة التشريعية، وأن توحيد السلطة التنفيذية هو مطلب وطني مهم وعاجل، لذلك وجب إتمامه لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد.

وأحال مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، قانون الاستفتاء إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الدائم للبلاد.

كما أقر المجلس التعديل باعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس.